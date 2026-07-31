ВС России нанесли удары по используемым в интересах ВСУ портам и судам

Российская армия продолжает наносить удары по портам и морским судам, используемым в интересах ВСУ. В порту «Николаев» БПЛА поразили объекты хранения военных грузов, а также резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для украинской армии.
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