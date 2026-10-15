В четверг японский индекс Nikkei 225 упал на 5%, тогда как индийский Nifty 50 вырос на 1,3%. Крупнейшей биржей региона по обороту является Shanghai Stock Exchange с капитализацией 7,4 трлн долларов.
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