Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 276 подписчиков

"Расчленили и продали": на Западе раскрыли, кто расправился с Украиной

"Расчленили и продали": на Западе раскрыли, кто расправился с Украиной

Целью конфликта на Украине никогда не была защита демократии, а западные транснациональные инвесторы уже готовятся к переделу и реконструкции разрушенной страны ради собственной наживы, пишет издание American Thinker.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Александр
Так Польша сама входила в Российскую Империю до 1917 г.!
Ответить
1 м.
Светлана Петрова
А кто продал в итоге? Россия продавец или покупатель?
Ответить
1 м.
Chilipeper
Тем не менее, все выверты о &quot;свободной Украине&quot; идут у западенцев из-под польского панского сапога. Это там их держали за скот (быдло). Это оттуда стояние на коленях, опустив голову - только так они при планах стояли. Гены не пропьешь.
Ответить
1 м.