Целью конфликта на Украине никогда не была защита демократии, а западные транснациональные инвесторы уже готовятся к переделу и реконструкции разрушенной страны ради собственной наживы, пишет издание American Thinker.
"Расчленили и продали": на Западе раскрыли, кто расправился с Украиной
Комментарии
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А
Александр
Так Польша сама входила в Российскую Империю до 1917 г.!
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1 м.
Светлана Петрова
А кто продал в итоге? Россия продавец или покупатель?
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1 м.
Chilipeper
Тем не менее, все выверты о "свободной Украине" идут у западенцев из-под польского панского сапога. Это там их держали за скот (быдло). Это оттуда стояние на коленях, опустив голову - только так они при планах стояли. Гены не пропьешь.
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