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Промежуточные итоги СВО за 2023 год: успехи ЧВК «Вагнер», контрнаступление ВСУ и бои за Марьинку и Авдеевку

За 2023 год Россия достигла значительных успехов на полях сражений специальной военной операции. Освобождение Артемовска (бывший Бахмут), отражение контрнаступления украинской армии и фактический его провал, взятие Марьинки и Авдеевской промзоны, а также уничтожение большого количества личного состава противника.

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