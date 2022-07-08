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Южноуральцы хранят на счетах более 523 миллиардов рублей

За год объем вкладов подрос на 6%. Данные на 1 июня 2022 года озвучили в пресс-службе Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

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