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Сотрудник РАН призвал завозить в Россию больше мигрантов из Африки

Сотрудник РАН призвал завозить в Россию больше мигрантов из Африки

27-28 июля в Санкт-Петербурге пройдёт второй саммит и экономический форум "Россия — Африка". Участие подтвердили около 50 стран.

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Комментарии
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Балу -
А может вот таких вот &quot;академических сотрудников&quot; отправить в Африку... В целях повышения образовательного уровня тамошнего населения...
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51 мин.
БВ
Борис Выдрин
Это не дебилы, а настоящие отщепенцы-предатели России, но занимающие важные гос. посты. Куда катимся? И кому это выгодно?
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49 мин.
Александр Александров
&quot;Предложивший завозить в Россию беженцев из Африки Дмитрий Полетаев, очевидно, является врагом России и русского народа.&quot; Полетаев, а ты готов, что твои дочери или сыновья выдут за муж за  Афро... и все твои внуки и правнуки и т.д. будут чёрные?
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18 мин.

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