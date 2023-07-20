Сотрудник РАН призвал завозить в Россию больше мигрантов из Африки

Балу - А может вот таких вот "академических сотрудников" отправить в Африку... В целях повышения образовательного уровня тамошнего населения...

БВ Борис Выдрин Это не дебилы, а настоящие отщепенцы-предатели России, но занимающие важные гос. посты. Куда катимся? И кому это выгодно?