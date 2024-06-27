Власти Боливии пресекли попытку военного переворота в стране

В Боливии после неудачной попытки организации военного переворота задержаны высокопоставленные военные, в числе которых генерал ВВС Марсело Хавьер Сегарра, вице-адмирал Хуан Арнес Сальвадор и генерал Хуан Хосе Суньига.
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