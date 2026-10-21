С 23 октября по 2 ноября в Москве пройдёт юбилейный, двадцатый Большой фестиваль мультфильмов. В этом году здесь можно спасти Кармен, узнать себя в нарисованной девочке, попасть в город посреди кислотного океана или понаблюдать, как появляется космос и жизнь.
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