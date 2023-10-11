Экс-футболист Пономарев призвал задуматься о переходе российского футбола в Азию

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), отменив решение о допуске юношеских российских сборных к турнирам, прогнулся под давлением других стран.
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