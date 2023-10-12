Кто счастливчик: каким знакам зодиака повезет 13 октября 2023 года согласно гороскопу от Тамары Глобы ClickioАстролог Тамара Глоба рассказала, что многих представителей знаков зодиака ожидает день перемен и приятных неожиданностей.
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