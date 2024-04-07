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Анастасия Лисовец стала победителем суздальского фестиваля анимационного кино

Анастасия Лисовец стала победителем суздальского фестиваля анимационного кино

Однажды юная Алиса, получив знак свыше, заявила родителям, что она — святая. Чудо ли это или что-то связанное с особенностями пубертатного возраста? У девочки немало претензий к родителям, которые вечно выясняют отношения, и ко всему миру, в котором она существует сама по себе.

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