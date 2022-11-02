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Капризов сделал дубль в матче с «Монреалем» и стал его 2-й звездой. Он делит 2-е место в гонке снайперов с 8 шайбами

Капризов сделал дубль в матче с «Монреалем» и стал его 2-й звездой. Он делит 2-е место в гонке снайперов с 8 шайбами

Кирилл Капризов сделал дубль в матче с «Монреалем» и стал его 2-й звездой. Форвард «Миннесоты» помог своей команде победить «Канадиенс» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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