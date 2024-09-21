На «Амурской Осени» показали киноальманах «Три дня лета»

В Благовещенске проходит Международный фестиваль кино и театра «Амурская Осень», в рамках которого состоялась премьера киноальманаха «Три дня лета», состоящего из трех короткометражных фильмов - «Июнь», «Июль», «Август».
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