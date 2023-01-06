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Спокойная пятница — успешная рабочая неделя: китайский совет дня на пятницу, 6 января

Спокойная пятница — успешная рабочая неделя: китайский совет дня на пятницу, 6 января

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 6 января? В пятницу захочется продолжения банкета, но сил на него не останется.

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