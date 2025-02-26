В Центре Мешалкина обошлись без пересадки сердца у женщины с риском внезапной смерти

Ирина и Ольга — сестры-близняшки из Иркутской области. У них не только одна на двоих внешность и одинаковые профессии, но и общее генетически обусловленное заболевание сердца — редчайшая форма гипертрофической кардиомиопатии.
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