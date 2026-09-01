В Рязанской области отремонтируют дорогу Сасово – Батьки – Шурмашь – Ключи

Ремонт затронет 1,234 км дороги, работы нужно завершить до июля 2027 года.В Сасовском муниципальном округе Рязанской области планируется капитальный ремонт автомобильной дороги Сасово - Батьки - Шурмашь - Ключи на участках с 0-го по 560-й километр, с 803-го по 1 400-й и с 1 423-го по 1 500-й километр.
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