Члены Бюро ВК НПКСК обязались вносить больший вклад во всестороннее углубление реформ

Пекин, 24 июля /Синьхуа/ -- Члены Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ в среду обязались вносить еще больший вклад в дальнейшее всестороннее углубление реформ и продвижение модернизации в китайском стиле.
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