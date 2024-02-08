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Отмена занятий в школах Челябинска 8 февраля из-за метели: об этом сообщили в ЕДДС

Отмена занятий в школах Челябинска 8 февраля из-за метели: об этом сообщили в ЕДДС

Решение будет принято утром в четверг, исходя из погодных условий.По данным синоптиков ночью 8 февраля, со среды на четверг, по области температура воздуха опустилась до -16 градусов, в горах и низинах до -21, в Челябинске -17.

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