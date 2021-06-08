В Магаданской области продолжается профилактическая акция «Внимание – дети!»

В период летних каникул в рамках профилактической акции «Внимание – дети!» сотрудники ОМВД России по Ольскому району провели увлекательные встречи с воспитанниками детских садов, с учащимися образовательных и спортивных учреждений, а также с ребятами, не организованными на летний отдых.