"Что ж ты делаешь, ЗВЕРЮГА?": ГРЕБЕНЩИКОВ в странных очках представил новый клип "С ПОДТЕКСТОМ"

12 июля. Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков представил новый клип на песню «Масала Доса». Видео привело поклонников музыканта в восторг, они уже оценили и необычный стиль артиста, и завораживающий видеоряд, и многослойный смысл песни.