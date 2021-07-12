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"Что ж ты делаешь, ЗВЕРЮГА?": ГРЕБЕНЩИКОВ в странных очках представил новый клип "С ПОДТЕКСТОМ"

"Что ж ты делаешь, ЗВЕРЮГА?": ГРЕБЕНЩИКОВ в странных очках представил новый клип "С ПОДТЕКСТОМ"

12 июля. Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков представил новый клип на песню «Масала Доса». Видео привело поклонников музыканта в восторг, они уже оценили и необычный стиль артиста, и завораживающий видеоряд, и многослойный смысл песни.

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