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В Москве началась борьба с "бомбилами"

В Москве началась борьба с "бомбилами"

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев К борьбе с так называемыми бомбилами в России присоединилась Москва. Теперь, как и в некоторых регионах, в столице запретили водителям самостоятельно предлагать свои услуги возле аэропортов или вокзалов.

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