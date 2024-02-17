Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 816 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Егоров
    Да, Россия должна уничтожить Украину.«Россия должна»: ...
  • Александр Денисов
    Ну, судя по тому, что Путин ранее подписывал, все не просто...«Россия должна»: ...
  • Silver Kont
    Решила остаться дома, до нового скандала...Битва сельхознадз...

"Патриоты" оказались дорогими игрушками". Между Саудовской Аравией и США - крупный скандал. Шейхи меняют западную ПВО-ПРО на российскую

"Патриоты" оказались дорогими игрушками". Между Саудовской Аравией и США - крупный скандал. Шейхи меняют западную ПВО-ПРО на российскую

Есть в Соединенных Штатах Америки очень интересная организация. Называется она Четырёхсторонний комитет, или, правильнее, Комиссия по контролю за экспортом оружия, и занята тем, что без всякого международного мандата мониторит мировой рынок вооружений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх