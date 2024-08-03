Ежедневный гороскоп Павла Глобы на 4 августа 2024 года для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяВ воскресенье, 4 августа 2024 года, стоит воздержаться от импульсивных и спонтанных решений, так как рекомендуется тщательно взвешивать и анализировать ситуацию.
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