Ежедневный гороскоп Павла Глобы на 4 августа 2024 года для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяВ воскресенье, 4 августа 2024 года, стоит воздержаться от импульсивных и спонтанных решений, так как рекомендуется тщательно взвешивать и анализировать ситуацию.