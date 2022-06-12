Подросток в Старом Осколе угрожал устроить стрельбу из-за страха не сдать ОГЭ

В Старом Осколе ученик девятого класса угрожал устроить стрельбу в школе № 27. По данным источника, подросток разослал сообщение, в котором указал, что уже купил оружие и планирует убить «как можно больше людей», а после погибнуть при задержании.
В Старом Осколе ученик девятого класса угрожал устроить стрельбу в школе № 27. По данным источника, подросток разослал сообщение, в котором указал, что уже купил оружие и планирует убить «как можно больше людей», а после погибнуть при задержании.
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