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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Видео произвольной программы Владислава Дикиджи на Гран-при в Москве, где он одержал победу

В произвольной программе он исполнил три четверных прыжка, один из которых четверной лутц.  За выступление фигурист получил 188,33 балла.

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