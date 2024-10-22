Украинский пленный: комбат ВСУ бросил на убой свое подразделение и сбежал

TASS/EPA Командир батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросил на убой свое подразделение под Красноармейском и сбежал с поля боя в Шахтерск, заявил РИА Новости украинский военнопленный Владимир Собловой.
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