Скончался бразильский пианист-виртуоз Нельсон Фрейре

Первый концерт легендарный музыкант дал в возрасте 9 лет, сообщает корреспондент УтроNews. В Рио-де-Жанейро в возрасте 77 лет умер пианист-виртуоз Нельсон Фрейре, об этом сообщила компания Decca Classics, которая выпускала альбомы музыканта.