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Скончался бразильский пианист-виртуоз Нельсон Фрейре

Скончался бразильский пианист-виртуоз Нельсон Фрейре

Первый концерт легендарный музыкант дал в возрасте 9 лет, сообщает корреспондент УтроNews. В Рио-де-Жанейро в возрасте 77 лет умер пианист-виртуоз Нельсон Фрейре, об этом сообщила компания Decca Classics, которая выпускала альбомы музыканта.

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