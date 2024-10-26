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СССР-Россия

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"Мне жутко захотелось сделать что-то полезное для России": Британец поведал, почему променял Лондон на Россию

"Мне жутко захотелось сделать что-то полезное для России": Британец поведал, почему променял Лондон на Россию

  Продолжаем серию рассказав об иностранцах, оставивших свои государства и переехавших в Матушку-Россию.

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