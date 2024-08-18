МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 358 подписчиков

"При первом же нарушении — чемодан, билет, вокзал!". Почему во всей России есть проблема с мигрантами, а в Удмуртии их нет.

"При первом же нарушении — чемодан, билет, вокзал!". Почему во всей России есть проблема с мигрантами, а в Удмуртии их нет.

Вчера 5,5K прочитали Ситуация с мигрантами вышла в России на новый уровень опасности. Значительное их число — «потенциальные террористы, которые живут у нас как хотят и где хотят по своим правилам, кто под видом таксистов, кто — курьеров, дворников, продавцов и так далее».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх