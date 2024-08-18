"При первом же нарушении — чемодан, билет, вокзал!". Почему во всей России есть проблема с мигрантами, а в Удмуртии их нет.

Вчера 5,5K прочитали Ситуация с мигрантами вышла в России на новый уровень опасности. Значительное их число — «потенциальные террористы, которые живут у нас как хотят и где хотят по своим правилам, кто под видом таксистов, кто — курьеров, дворников, продавцов и так далее».