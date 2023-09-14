Даня Милохин впервые прокомментировал отъезд из России

Согласен на все 150%. Правильно. Кастрировать его надо, все равно яйца ему не нужны.

Traveller

Как всё-таки гайдаро-чубайсы погубили всё поколение молокососов, что уже их выродки (а это чучело - явный выродок!) жить не могут без того, чтобы не посмотреть на такое убожество.