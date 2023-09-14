Блогер Даня Милохин, известный на платформе TikTok, впервые прокомментировал свой неожиданный отъезд из России.
Даня Милохин впервые прокомментировал отъезд из России
Комментарии
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ЮВ
Юджин Ворофикин
Согласен на все 150%. Правильно. Кастрировать его надо, все равно яйца ему не нужны.
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14 час.
Traveller
Как всё-таки гайдаро-чубайсы погубили всё поколение молокососов, что уже их выродки (а это чучело - явный выродок!) жить не могут без того, чтобы не посмотреть на такое убожество.
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13 час.
Alex Zim
"Тик-ток" - это диагноз и, более того, диагноз крайне неблагоприятный ибо отключенный мозг почти невозможно включить вновь.
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10 час.
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