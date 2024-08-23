Peloton выкарабкивается из “красной” зоны - акции подскочили на 35%

Акции Peloton выросли на 35% в четверг, 22 августа, на фоне сокращения общих убытков. Также накануне компания сообщила, что выкарабкивается из “красной” зоны и впервые за девять кварталов добилась небольшого увеличения продаж.
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