«Русские на грани прорыва»: на Украине испугались наших новейших дронов, мощные прилеты ФАБов в Сумской и Харьковской областях, удары по Украине на сегодня, 16 января Юлия СоколоваПосле комбинированного удара по объектам энергетики Украины, в ночь на 16 января шла интенсивная работа фронтовой авиации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Мощные взрывы гремят в Киеве, более ста «Гераней» выбивают объекты врага, точечные ракетные удары по Украине на сегодня, 10 января
- Офицеров разнесло на куски: ракетным ударом уничтожен штаб ВСУ с командованием Курской операцией в Сумах, тревога ревет на Западной Украине, ожидают выход крылатых ракет, удары по Украине на сегодня, 15 января
- Возмездие настигло палача Донбасса: ликвидация боевика ВСУ на Курщине
Свежие комментарии