«Русские на грани прорыва»: на Украине испугались наших новейших дронов, мощные прилеты ФАБов в Сумской и Харьковской областях, удары по Украине на сегодня, 16 января Юлия СоколоваПосле комбинированного удара по объектам энергетики Украины, в ночь на 16 января шла интенсивная работа фронтовой авиации.