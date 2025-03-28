В Бугульме сотрудники ДПС спасли мужчину с инвалидностью из горящего дома

Вечером, патрулируя свой маршрут, инспекторы ДПС Бугульминского отделения ГИБДД, лейтенанты полиции Андрей Бердников и Алмаз Раупов, заметили густой дым, выходящий из окна частного дома на улице Международной.
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