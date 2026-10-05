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Хладнокровная убийца, Кэролин Бессетт и Рина Вирк: три мини-сериала, которые не отпускают

Хладнокровная убийца, Кэролин Бессетт и Рина Вирк: три мини-сериала, которые не отпускают

Какие-то сериалы раскачиваются только к середине сезона — а какие-то держат с первой минуты. Три мини-сериала ниже именно такие: громкое канадское дело, дуэль убийцы и агента ФБР и история самой обсуждаемой пары Америки.

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