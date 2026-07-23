Из-за атаки ВСУ в Крыму погиб человек

Один человек погиб при атаке украинских беспилотников на Крым, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Источник фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки БПЛА ВСУ на Крым погиб мирный житель.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии