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Из-за атаки ВСУ в Крыму погиб человек

Из-за атаки ВСУ в Крыму погиб человек

Один человек погиб при атаке украинских беспилотников на Крым, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Источник фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки БПЛА ВСУ на Крым погиб мирный житель.

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