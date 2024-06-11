Wildberries разместил второй выпуск ЦФА объемом в 3 млрд рублей

Маркетплейс Wildberries в конце прошлой недели разместил еще один выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на базе платформы Альфа-банка для работы с ЦФА «А-Токен» (Альфа-банк вошел в реестр операторов информационных систем в феврале 2023 года), следует из сообщения кредитной организации, поступившего в редакцию Frank Media.