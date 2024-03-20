Хлусевич считает, что России по силам соперничать с Сербией: «У нас достаточно хороших футболистов и тех, кто играет в топ-чемпионатах»

Команды встретятся завтра в товарищеском матче на «ВТБ Арене». — Есть ли у сборной шансы обыграть сербов с игроками из топ‑5 лиг? Могут ли наши футболисты вообще конкурировать с лучшими европейскими сборными? — У нас достаточно хороших футболистов и тех, кто играет в топовых чемпионатах, еврокубках.