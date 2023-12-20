Кэмерон выступил против мира в Палестине

Глава дипломатического ведомства Великобритании Дэвид Кэмерон заявил в интервью итальянскому изданию, что прекращение огня на территории сектора Газа и решение конфликта между сторонами путем создания двух государств невозможно, пока существует радикальная группировка ХАМАС.