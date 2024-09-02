Прапорщик сломал нос рядовому в воинской части Челябинской области

Магнитогорский гарнизонный военный суд 2 сентября рассмотрел дело о конфликте между двумя военнослужащими, который произошел в складских помещениях одной из воинских частей Челябинской области еще весной.
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