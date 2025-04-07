Идеальный план получения бесплатной квартиры для семьи приезжих разработан: квартиры через детские дома

Сергей

Как тут охарактеризовать данную статью.. В принципе написано верно, занимаясь данным вопросом почти 10 лет, я бы привёл ещё много таких примеров, когда, в принципе связи между ребенком и родителями никогда не прерывается и после получения квартиры семья воссоединяется. Единственное замечание, это афтор "сгребает" в кучу детей-сирот (у которых действительно погибли родители и нет дедушек-бабушек, а остальным родственникам они не нужны) и так называемых "приравненных к детям-сиротам" (дети у которых есть папы и мамы, но ввиду борьбы с зеленым змием или наркотическими веществами, а так же "топтанием зоны", лишенные родительских прав, есть категория хитрых родителей, которые специально отказывались от детей, обеспечивая им будущее в виде квартиры и поступления в высшие учебные заведения вне конкурса). У данной категории детей кроме родителей есть бабушки-дедушки, иные родственники... В подавляющем большинстве эти дети ни минуты не находились в детских домах, а проживают у дедушек, бабушек (которые кстати получают за это денежку), спокойно общаются и приезжают в гости к своим родителям. Достигнув совершеннолетия дети так же получают квартиры. Нравы и воспитание таких "приравненных" напрочь потребительское по отношению к государству, актёрское мастерство и эпистолярный жанр на высшем уровне. Жалобами забрасывают всех, начиная от правоохранительных органов, заканчивая Президентом. Писать можно много и с примерами, но честно сказать лень, так как ситуации это не изменит. А тут вон ещё и абу-детишки появились...