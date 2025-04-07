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Идеальный план получения бесплатной квартиры для семьи приезжих разработан: квартиры через детские дома
Комментарии
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LV
Ludmila Vasiljeva
Детей отдавать в детские дома при православных монастырях, адрес родителям, которые отказались от детей не сообщать. Или же детей усыновлять (удочерять) в приемные семьи, ведь их родители отказались от родительских прав.
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20 час.
Сергей
Как тут охарактеризовать данную статью.. В принципе написано верно, занимаясь данным вопросом почти 10 лет, я бы привёл ещё много таких примеров, когда, в принципе связи между ребенком и родителями никогда не прерывается и после получения квартиры семья воссоединяется. Единственное замечание, это афтор "сгребает" в кучу детей-сирот (у которых действительно погибли родители и нет дедушек-бабушек, а остальным родственникам они не нужны) и так называемых "приравненных к детям-сиротам" (дети у которых есть папы и мамы, но ввиду борьбы с зеленым змием или наркотическими веществами, а так же "топтанием зоны", лишенные родительских прав, есть категория хитрых родителей, которые специально отказывались от детей, обеспечивая им будущее в виде квартиры и поступления в высшие учебные заведения вне конкурса). У данной категории детей кроме родителей есть бабушки-дедушки, иные родственники... В подавляющем большинстве эти дети ни минуты не находились в детских домах, а проживают у дедушек, бабушек (которые кстати получают за это денежку), спокойно общаются и приезжают в гости к своим родителям. Достигнув совершеннолетия дети так же получают квартиры. Нравы и воспитание таких "приравненных" напрочь потребительское по отношению к государству, актёрское мастерство и эпистолярный жанр на высшем уровне. Жалобами забрасывают всех, начиная от правоохранительных органов, заканчивая Президентом. Писать можно много и с примерами, но честно сказать лень, так как ситуации это не изменит. А тут вон ещё и абу-детишки появились...
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19 час.
НП
Наталья Павлова
Вот потому-то и нельзя впускать в Россию мигрантов с семьями. Никаких жён, никаких выводков, чтобы отработал и домой. В конце концов взрослый едет сюда работать, а кем тут работают его дети? При этом говорят, что из заехавших в Россию мигрантёнышей многие и в школу не ходят, и чем же они занимаются? Избивают, грабят, насилуют наших детей? А теперь ещё больше мигрантёнышей в школу не будет в школу ходить, потому что их не примут из-за того, что они не знают русского языка. Таких сразу после тестирования отправлять домой. А ещё лучше не достигших совершеннолетия разворачивать на границе, чтобы закрыть им путь в детский дом.
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13 час.
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