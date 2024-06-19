Большие перестановки в Минобороны: Белоусов усилил «гражданскую составляющую»

2 дня назад 986 прочитали В числе назначенцев финансист Горнин и глава фонда «Защитники Отечества» Цивилева Спустя месяц после назначения министром обороны Андрея Белоусова президент своими указами существенно обновил руководящий состав военного ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Куда пропал триллион рублей? Вы что, жрали их на завтрак, обед и ужин?». Министр обороны Белоусов шокирован суммами, украденными из казны
- Отключён первый дрон США над Чёрным морем: "Катастрофа для Киева". Десант на ЗАЭС. Русские полностью отрезают Часов Яр от снабжения
- Многоходовочка от Путина. Украина отказалась от его предложения закончить СВО: на то и был главный расчет
Свежие комментарии