В Смоленской области простились с павшим героем СВО (фото)

Тело погибшего воина было предано земле на Аллее памяти участников СВО со всеми воинскими почестями под трехкратный оружейный залп Жители Сычевки проводили в последний путь своего земляка Максима Елисеева, который погиб при исполнении воинского долга, проявив мужество и героизм во время специальной военной операции.