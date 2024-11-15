В Смоленской области простились с павшим героем СВО (фото)

Тело погибшего воина было предано земле на Аллее памяти участников СВО со всеми воинскими почестями под трехкратный оружейный залп Жители Сычевки проводили в последний путь своего земляка Максима Елисеева, который погиб при исполнении воинского долга, проявив мужество и героизм во время специальной военной операции.
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