На Ореховском направлении расчёты ударных БПЛА 58-ой армии нанесли врагу сокрушительное поражение. В Запорожской области дроноводы гвардейской 58-й общевойсковой армии, действующей в составе группировки войск «Днепр», поразили тяжелый гексакоптер ВСУ, типа «Баба Яга», легкобронированную технику и гранатомет MK-19 американского производства.
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