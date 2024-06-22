Тестировщик уверяет, что Hollow Knight: Silksong не находится в производственном аду П...

Тестировщик уверяет, что Hollow Knight: Silksong не находится в производственном адуПоскольку ожидание Hollow Knight: Silksong затянулось, многие надеялись, что Team Cherry наконец объявит дату выхода долгожданного сиквела на одном из нескольких мероприятий, которые прошли в течение июньского сезона презентаций этого года.
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