Тестировщик уверяет, что Hollow Knight: Silksong не находится в производственном аду П...

Тестировщик уверяет, что Hollow Knight: Silksong не находится в производственном адуПоскольку ожидание Hollow Knight: Silksong затянулось, многие надеялись, что Team Cherry наконец объявит дату выхода долгожданного сиквела на одном из нескольких мероприятий, которые прошли в течение июньского сезона презентаций этого года.