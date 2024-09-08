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Спички - не игрушка

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Наши обалдевшие соседи. Литва)

Наши обалдевшие соседи. Литва)

Клопс Литва установила противотанковые заграждения «зубы дракона» и другие укрепления возле моста Королевы Луизы, который соединяет республику с Калининградской областью В Панемуне власти республики презентовали укрепление.

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