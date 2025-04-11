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RT Russia

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Депутат Белик: Британия перешла на новую тактику игры в долгую против России

Депутат Белик: Британия перешла на новую тактику игры в долгую против России

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал планы Великобритании по размещению своего военного контингента на Украине новой тактикой игры в долгую против России.

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Комментарии
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Eduard
В России же не догадаются &amp;quot;Орешником&amp;quot; по Лондону врезать! Нашм тоже &amp;quot;культурные ослы&amp;quot;.Сталин не церемонилс бы!
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20 час.
Eduard
Ну не вдолгую,России надо быстрее Украину брать и всё!
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20 час.
Eduard
Пора вообще англоязычный мир уничтожить!
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20 час.
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