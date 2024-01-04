Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ служащих по контракту иностранцев

Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ в особом порядке иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении службы в Вооруженных силах РФ или воинских формированиях, и членов их семей.
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