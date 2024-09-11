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Царьград

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Ирина Волк: задержан убийца замначальника Казанского танкового училища Хахина

Ирина Волк: задержан убийца замначальника Казанского танкового училища Хахина

В Татарстане сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве бывшего замначальника Казанского танкового училища 69-летнего Валерия Хахина, тело которого было найдено в квартире.

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