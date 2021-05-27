Мужчину с татуировкой росомахи разыскивают в Приморье

В Уссурийске ищут пропавшего 40-летнего мужчину. Олег Лалиев 17 мая 2021 года ушел из дома по ул. Ленина, 87, и до настоящего времени его местонахождение остается неизвестным, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на "ПримПоиск".