За девять месяцев 2023 года объем производства резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» увеличился более чем в 2,5 раза

За девять месяцев 2023 года объем продукции, произведенной резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», составил 67,3 миллиарда рублей, что более чем в 2,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
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